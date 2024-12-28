“Adıyaman İçin Ne Lazımsa Yapıyoruz”

Bakan Uraloğlu, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Biz Adıyaman’da ulaştırma adına ne lazımsa onları yapmaya gayret ediyoruz. Sizin en zor gününüzde sizinle dertlendik. Bundan sonra Adıyaman çok daha iyi olacak. Özellikle sizin beklediğiniz iki önemli projeden bahsetmek istiyorum: Yıllardır beklediğiniz Adıyaman-Çelikhan Yolu’nun ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer proje ise Cumhurbaşkanımızın Kahta’da verdiği talimatla başlatılan Kahta-Sincik-Malatya Yolu’dur. Bu projenin de ihalesini tamamlayarak yer teslimini yaptık. Artık bu yolların yapımı başlıyor, hayırlı olsun.”

Bakan Uraloğlu, Adıyaman’da hayata geçirilen projelere değinerek şunları ekledi:

“Adıyaman’da havaalanı terminal binasından sıcak asfalt yollarına kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Bölünmüş yollarla ulaşımda kaliteyi artırdık. Bu yatırımlar, Adıyaman’ın gelişimine büyük katkı sağladı. Bugüne kadar AK Parti’mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatandaşlara Görüntülü Seslendi

Kongrenin ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona görüntülü bağlanarak vatandaşlara seslendi. Erdoğan, kongreye katılanlara teşekkür ederek Adıyaman’a yapılan ve yapılacak projelere değindi.

Depremzede Kaya Ailesine Ziyaret

Kongre sonrası Bakan Uraloğlu, Örenli’de kalıcı deprem konutlarına yerleşen Kaya ailesini ziyaret etti. Yeni evlerine yerleşen aileyle çay eşliğinde sohbet eden Uraloğlu, "Yeni yuvanız hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam dilerim" dedi.

Adıyaman’da Hizmetlerin Devam Edeceği Vurgusu

Adıyaman’da önemli projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, projelerin tamamlanmasının bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek Adıyaman halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentten ayrıldı.

Kaynak : PHA