"Mekke’nin Fethinden Gönüllerin Fethine" başlığıyla gerçekleştirilecek olan programa tüm Adıyamanlıları davet eden Korkmaz, "etkinlik, fetih ruhunu yeniden yaşamak ve genç nesillere bu manevi mirası aktarmayı hedefliyor" dedi.

"Etkinlikte Neler Olacak?"

Programın zengin içeriği ve katılımcıları dikkat çekiyor. Etkinlikte, Milli Görüş Lideri Dr. Fatih Erbakan bir konuşma yapacak. Ayrıca dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim okuyucularından Hafız Abdurrahman Sadien, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Sevilen ilahi grubu Grup Tillo, duygusal anlara eşlik ederken; sanatçı Ramazan Yumrutepe kum sanatı gösterisiyle programa renk katacak.

"Çekilişle Umre ve Kudüs Ziyareti Kazanma Fırsatı"

Etkinlik kapsamında özel çekilişler de yapılacak. Şanslı katılımcılar arasından 2 kişiye Umre ziyareti, 2 kişiye de Kudüs ziyareti hediye edilecek.

"Milli Gençlik’ten Davet"

Organizasyonu düzenleyen Milli Gençlik Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Bekir Korkmaz, tüm Adıyamanlıları bu anlamlı programa katılmaya davet etti. Yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da düzenlenecek etkinlik için Adıyaman'dan ücretsiz olarak otobüs seferi düzenleneceği ve “Fetih ruhunu birlikte yaşamak ve bu mukaddes mirası gelecek nesillere aktarmak için tüm halkımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.

Korkmaz açıklamasının devamında, etkinliğe katılmak isteyen Adıyamanlıların 31 Mart Salı günü, Saat 15:45'te Adıyaman Müzesi önünden kalkacak araçlarla Şanlıurfa'ya götürüleceğini kaydederek, MGD Adıyaman Temsilciliği ya da kendisine ulaşılarak bilgi alınabileceğini ve yer ayırtılabileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA