İlçelere İş Makinesi Hibesi

TBB tarafından sağlanan destek kapsamında şu araçlar ilçelere teslim edildi:

Besni: 1 itfaiye aracı

Çakırhüyük: 1 kepçe

Çelikhan: 1 damperli kamyon ve 1 itfaiye aracı

İnlice: 1 kepçe

Şambayat: 1 damperli kamyon ve 1 itfaiye aracı

Başkan Tutdere: "Sözümüzü Yerine Getirmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz"

TBB Encümen Üyesi olarak 5 Haziran’da göreve seçilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilçelere yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tutdere, “Göreve geldiğimizde, Adıyaman’ın tüm ilçelerine hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğimize söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 ilçemize toplamda 7 iş makinesi hibe edilmesini sağladık. Bu destekler, ilçelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet kapasitesini artıracaktır” dedi.

“Parti Ayrımı Yapmadan Hizmet” Vurgusu

Başkan Tutdere, desteklerin her ilçeye eşit şekilde ulaştırıldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize eşit mesafede durarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Adıyaman’ın her köşesinde halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu süreçte Adıyaman’a verdikleri desteklerden dolayı TBB’ye ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

İlçelerin Parti Dağılımları

TBB tarafından destek sağlanan ilçelerin parti dağılımları şu şekilde:

Besni: AK Parti

Çakırhüyük ve İnlice: MHP

Çelikhan: DEVA Partisi

Şambayat: CHP

Başkan Tutdere’nin eşit hizmet anlayışı ve iş makinesi hibelerinin ilçeler arasında herhangi bir ayrım yapılmadan gerçekleştirilmesi, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. TBB’nin desteğiyle Adıyaman’ın her noktasında hizmet kapasitesinin artacağı ve altyapı sorunlarının önemli ölçüde giderileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA