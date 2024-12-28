İlçelere İş Makinesi Hibesi
TBB tarafından sağlanan destek kapsamında şu araçlar ilçelere teslim edildi:
Besni: 1 itfaiye aracı
Çakırhüyük: 1 kepçe
Çelikhan: 1 damperli kamyon ve 1 itfaiye aracı
İnlice: 1 kepçe
Şambayat: 1 damperli kamyon ve 1 itfaiye aracı
Başkan Tutdere: "Sözümüzü Yerine Getirmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz"
TBB Encümen Üyesi olarak 5 Haziran’da göreve seçilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilçelere yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tutdere, “Göreve geldiğimizde, Adıyaman’ın tüm ilçelerine hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğimize söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 ilçemize toplamda 7 iş makinesi hibe edilmesini sağladık. Bu destekler, ilçelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet kapasitesini artıracaktır” dedi.
“Parti Ayrımı Yapmadan Hizmet” Vurgusu
Başkan Tutdere, desteklerin her ilçeye eşit şekilde ulaştırıldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize eşit mesafede durarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Adıyaman’ın her köşesinde halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu süreçte Adıyaman’a verdikleri desteklerden dolayı TBB’ye ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”
İlçelerin Parti Dağılımları
TBB tarafından destek sağlanan ilçelerin parti dağılımları şu şekilde:
Besni: AK Parti
Çakırhüyük ve İnlice: MHP
Çelikhan: DEVA Partisi
Şambayat: CHP
Başkan Tutdere’nin eşit hizmet anlayışı ve iş makinesi hibelerinin ilçeler arasında herhangi bir ayrım yapılmadan gerçekleştirilmesi, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. TBB’nin desteğiyle Adıyaman’ın her noktasında hizmet kapasitesinin artacağı ve altyapı sorunlarının önemli ölçüde giderileceği ifade edildi.
Kaynak : PHA