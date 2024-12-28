Mitingde asgari ücret, ekonomik kriz, sendikalaşma ve demokratik haklar gibi birçok konuya değinen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma" diyerek meydan okudu. Meydana toplanan binlerce yurttaşa seslenen Özel, “Milyonlar sana boş tencere gösteriyor, seçim istiyor. Geçim yoksa, seçim var” ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı Alacağız"

Mitingde yaptığı konuşmada Özel, Tandoğan Meydanı’nda toplanan kalabalığa teşekkür ederek sözlerine başladı. “Bugün bu meydanı dolduran sizler, emeğiyle, alın teriyle geçinen; hakkını aramak için buraya gelen milyonlarca insanın temsilcisisiniz. Hepiniz hoş geldiniz” diyen Özel, hükümetin halkın sesini duymadığını ve sorunlara çözüm üretmediğini belirtti.

"Asgari Ücret Sefalet Ücretidir"

Özel, konuşmasında asgari ücret konusuna geniş yer ayırarak, belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücreti "sefalet ücreti" olarak nitelendirdi. TÜİK’in enflasyon hesaplamalarını eleştiren Özel, “TÜİK’in açıkladığı yüzde 50’lik enflasyon bile gerçeği yansıtmıyor. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80. Ama hükümet bu gerçekleri görmezden geliyor” dedi. Özel, Türkiye'de asgari ücretin artık bir "temel ücret" haline geldiğini ve çalışanların büyük bir kısmının asgari ücrete mahkum edildiğini söyledi.

"TÜİK Halktan Kopmuş Durumda"

Özel, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını sert bir dille eleştirerek, "TÜİK’in sepeti, asgari ücretlinin gerçeğiyle örtüşmüyor. TÜİK’e göre asgari ücretli pinpon topu mu yiyecek? Halk gerçek enflasyonla mücadele ediyor, ama TÜİK, Erdoğan’ı üzmemek için gerçek dışı rakamlarla halkı kandırıyor” dedi.

"Milyonlar Sandık İstiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyan Özel, “Sayın Erdoğan, milyonlar sana ‘istifa’ diye sesleniyor. Başkentte binlerce insan meydanları doldurmuş, boş tencereyle hak arıyor. Geçim yoksa, seçim var. Sandıktan kaçamazsın, halkın öfkesinden saklanamazsın” ifadelerini kullandı.

"Sendikalaşma Çağrısı: Örgütlenin"

Özel, konuşmasında sendikalaşmanın önemine de vurgu yaptı. Türkiye’de sendikalaşma oranlarının düşük olduğunu belirten CHP lideri, “En kötü sendika bile sendikasızlıktan iyidir. İşçiler örgütlenmeli, haklarını sendikal mücadeleyle aramalıdır. Türkiye’de grevli toplu sözleşme hakkına sahip işçilerin oranı sadece yüzde 4,5. Bu kabul edilemez bir durum. İşçilerin hakları için sendikalara üye olmaları şart” dedi.

"Bütçede Halk Yok, Zenginlere Ayrıcalık Var"

Hükümetin bütçe politikalarını eleştiren Özel, “Bu yıl bütçeye 701 milyar lira kurumlar vergisi muafiyeti koymuşlar. Ama bu parayı emekliye, asgari ücretliye vermediler. Erdoğan, zengin müteahhitlere milyarlarca liralık kaynak ayırıyor, ama halkın temel ihtiyaçlarını görmezden geliyor” dedi.

"Geçim Sıkıntısı Altın Hesaplarına Yansıyor"

CHP lideri, asgari ücretteki düşüşü altın ve temel gıda fiyatları üzerinden örnekledi. “2002’de bir asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün bu rakam 4,5 çeyrek altına geriledi. Kıyma fiyatları, kira, elektrik faturaları hepsi ortada. Halkın geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Erdoğan halkın bu sorunlarını çözemez çünkü bu sorunların kaynağı bizzat Erdoğan’ın politikalarıdır” diye konuştu.

"Sandık Halkın Tek Çözümü"

Tandoğan Meydanı’ndaki kalabalığın coşkusuna dikkat çeken Özel, “Halk bu meydanlardan yükselen sesi duymalı. Hükümet bu sesi görmezden gelirse, halk sandıkta gereğini yapacaktır. Sandık gelecek, halkın iradesi iktidara yansıyacak” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın Tarafı Zenginler, Bizim Tarafımız Halk"

Konuşmasının son bölümünde Özel, CHP’nin halkın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı: “CHP’nin tarafı Tandoğan Meydanı’dır. Erdoğan’ın tarafı ise zenginlerin sofralarıdır. Biz halkın iradesini temsil etmeye devam edeceğiz.”

"Hep Birlikte Başaracağız"

Mitingde bir kez daha halkın desteğine vurgu yapan Özel, “Bu meydan dolarsa, hakkınızı yiyenler orada oturamaz. Biz hep birlikte başaracağız. Halkın iradesiyle bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA