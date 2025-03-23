İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta evinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Başkan Çalık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir" yorumunda bulundu.

"Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım" diyen Başkan Çalık, "Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen tutuklamanın ardından Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan çağrıyla tüm vatandaşlar, 23 Mart akşamı saat 20.30’da Beylikdüzü Belediye Binası önüne davet edildi.