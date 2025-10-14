Adıyaman'ın Tut ilçesinde, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 'Gelecek Tut'ta' projesi ile 50 öğrenci masa tenisi kursuna başladı.

Tut Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tut İlçe Emniyet Amirliği ve ilçedeki çeşitli kurumların ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, gençler spor aracılığıyla hem eğleniyor hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde masa tenisinin temel tekniklerini öğreniyor ve uygulamalı olarak deneyim kazanıyor.

Kaynak : PERRE