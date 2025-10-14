Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Kazanan eserler özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak. Yarışmaya Türkiye genelindeki tüm öğretmenler katılabilecek. Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Değerlendirme sonucunda, yarışmanın kazananları 11 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. İlk üçe giren öğretmenlere fotoğraf makinesi, mansiyon ödülüne layık görülenlere ise tablet hediye edilecek.

Ayrıca, sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak.

Yarışma, öğretmenlerin meslektaş dayanışmasını güçlendirmeyi ve fotoğraf sanatı aracılığıyla eğitimcilerin dünyaya bakış açılarını yansıtmayı hedefliyor.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü de yarışma duyurusunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tüm öğretmenleri katılım için davet etti.

Kaynak : PERRE