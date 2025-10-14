Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yangın güvenliği tedbirleri kapsamında Hasan Tütün Mahallesi'ndeki Tohum Anaokulu'nda eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere itfaiyecilik mesleği, yangın anında yapılması gerekenler ve güvenli tahliye yöntemleri anlatıldı.
Bilgilendirme sonrası, gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı yapılarak öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanmaları sağlandı.
Etkinliğin sonunda minik öğrenciler, yangın söndürme araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.
