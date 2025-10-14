Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilgilendirme sonrası, gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı yapılarak öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanmaları sağlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yangın güvenliği tedbirleri kapsamında Hasan Tütün Mahallesi'ndeki Tohum Anaokulu'nda eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere itfaiyecilik mesleği, yangın anında yapılması gerekenler ve güvenli tahliye yöntemleri anlatıldı.

