Yürüyüş Diyarbakır'dan başladı

KESK, 'Adalet, Eşitlik ve İşimizi Geri Almak İçin Yürüyoruz' sloganıyla 13 Ekim 2025 tarihinde Diyarbakır'da başlattığı yürüyüşte ilk gün Dağkapı Meydanı'ndan Diyarbakır Adliyesi'ne yürümüştü. Yürüyüşe emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri destek vermişti.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yürüyüşün başında yaptığı açıklamada, ihraç edilen KESK üyelerinin demokratik taleplerle görevlerinden uzaklaştırıldığını belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirmişti.

Kortej yürüyüşle başladı

Bugün saat 12.30'da Mimar Sinan Parkı Güneybatı köşesinde toplanan grup, sloganlar eşliğinde Mimar Sinan Parkı Güney Kapısı önüne yürüdü. Yürüyüş öncesinde polis ekiplerinin yürüyüş hızına ilişkin yaptığı uyarılar üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gruptan polis memurlarına, 'Haklı ve meşru taleplerimizi müzakerede söz konusu etmeyiz. Anayasal hakkımızı müzakere ettirmeyiz' şeklinde karşılık verildi. Kısa süreli tartışmanın ardından grup yürüyüşüne devam etti.

Yürüyüş ve basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz'ün yanı sıra konfederasyona bağlı sendika yöneticileri, DEM Parti, DBP, Pir Sultan Abdal Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Basın açıklamasını SES Adıyaman Şube Eş Başkanı Rengin Hüsniye Kılınç yaptı.

Kılınç: 'Bu yürüyüş adalet, eşitlik ve demokrasi talebinin yürüyüşüdür'

Kılınç, yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yıla ve OHAL'in kaldırılmasının üzerinden geçen 7 yıla rağmen KHK rejiminin fiilen devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu yürüyüş yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin değil, adalet, eşitlik, demokrasi ve emeğin onuru için mücadele eden herkesin yürüyüşüdür. OHAL döneminde yayımlanan KHK'larla 125 binden fazla kamu emekçisi hiçbir yargı kararı olmadan işlerinden edildi. Bu ihraçların 4 bin 259'u KESK üyesidir. Birçok arkadaşımız açlığa, yoksulluğa ve dışlanmaya mahkûm edildi. Bazı arkadaşlarımız yaşamını yitirdi, kimileri ölümünden sonra görevine iade edildi.'

Kılınç, sendikal faaliyetlerin suç sayılamayacağını, tüm ihraçların geri alınması ve özlük haklarının iadesi gerektiğini vurguladı.

Karagöz: '6 Şubat'ta enkaz altında ölenleri unutmuyoruz'

Basın açıklamasının ardından KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de bir konuşma yaptı. Karagöz, 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, 'O gün Adıyaman halkı büyük acılar yaşadı. Talepleriniz hâlâ tam olarak karşılanmadı. Bu yürüyüş hem haklarımız hem de toplumun adalet talebi içindir' dedi.

Karagöz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'KHK'lerle ihraç edilen kamu emekçileri olarak geri adım atmayacağız. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Biz bu ülkenin hukuk içinde, barış içinde, eşit yurttaşlık temelinde yönetilmesini istiyoruz. KHK zulmü direnişle bitecek.'

Karagöz ayrıca yürüyüşün sadece ihraçlara değil, kamusal kaynakların adaletsiz dağılımına, özelleştirmelere ve demokratik hakların kısıtlanmasına karşı da bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Yürüyüş 17 Ekim'de Ankara'da sona erecek

KESK'in Diyarbakır'dan başlattığı yürüyüş, Şanlıurfa, Adıyaman duraklarından sonra, Gaziantep, Adana ve Mersin güzergâhını izleyerek 17 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da sona erecek. Yürüyüşün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılacak basın açıklamasıyla tamamlanması planlanıyor.

