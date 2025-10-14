Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde, deprem konutları civarında meydana geldi. M.E.K. yönetimindeki 02 AG 052 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 02 AEK 653 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Besni Belediyesi itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşlara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE