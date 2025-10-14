Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinin markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında bilgi ve becerilerini artırmayı, bölgesel kalkınma ve dış ticaret kapasitesine katkı sağlamayı hedefleyen projenin protokolü, MTSO ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında imzalandı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, 'Pandemi ve depremlere rağmen son 7 yılda üyelerimize 300'ü aşkın eğitim, konferans, seminer ve çalıştay gerçekleştirdik. FKA ile birlikte yürüteceğimiz proje, üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı, kurumsal yapılarını güçlendirmeyi ve markalaşma süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Hedefimiz özellikle ihracat ve ithalat faaliyetlerine henüz başlamamış veya sürdürülebilir hale getirememiş üyelerimiz ile kadın ve genç girişimcilerdir' dedi.

Projeye destek veren FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise, 'FKA olarak Malatya'nın kalkınması için MTSO ile ciddi iş birliği içerisindeyiz. KOBİ'lerin dijital ihracat, e-ticaret ve markalaşma alanlarında eğitim alarak küresel pazarda yer edinmeleri için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya'mız için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sadıkoğlu ve Budancamanak, Malatya KOBİ'leri için E-İhracat, E-Ticaret ve Markalaşma Eğitimi ve Danışmanlık Projesinin protokolünü imzaladılar. Proje, katılımcı firmaların bilgi ve becerilerini artırarak bölgesel kalkınmaya ve dış ticaret kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim-danışmanlık girişimi olarak planlandı.

Kaynak : PERRE