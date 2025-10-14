Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta grup toplantısında kendilerine yönelik davranışlarını eleştirerek, 'Geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçiriyormuş gibiydi. Kendisine sakinlik ve soğukkanlılığı temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Alevi Kardeşlerimiz Bizim Canımızdır'

Bahçeli, Maraş'tan Çorum'a kadar yaşanan trajik olayların yanlış anlaşılmalar ve peşin hükümlerle derinleştiğine dikkat çekerek, 'Alevi kardeşlerimizle ilgili düşüncelerimizi samimi şekilde paylaştık. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? İtikadımız bir değil mi? Hepimiz Türk milletinin onurlu mensupları değil miyiz? Mezhebi ayrılıklar kimi mihraklarca silah gibi kullanılmadı mı? Birbirimize yan bakmaktan bıkmadık mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler? Yetmedi mi yanlış anlamalar ve peşin hükümler? İblis uşaklarının tezgahını, tuzaklarını bozmanın vakti gelmedi mi? Tek yürek olmayalım mı? Gönül rahatlığı ile diyorum ki hem Alevi'yiz hem Sünni, hepsinden evvel Müslüman Türk milletiyiz. Bu düşüncelerim Alevi kardeşlerimizin beklentilerini seslendirmeye mani değildir. Alevi kardeşlerimiz bizim canımızdır. Onların her sorunu bizim sorunumuz her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu yok. Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadet olarak görmelerine anlayış göstermek lazım. Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz. Maraş'tan Çorum'a kadar yaşananların iç yüzünü okumayanlar, emin olun ki bizim ilgi ve irtibat sahamızın sonuna kadar dışındadır. Hacıbektaş'ta yaklaşık 6 bin metrekarelik dünyanın en büyük Cemevi külliyesinin milli birliğimizin nişanesi olması Allah'tan niyazımızdır' dedi.

'İsrail Başbakanı Vicdan Huzurunda Hesap Verecek'

İsrail'in askeri ve politik davranışlarının güven vermediğini belirten Bahçeli, '7 Ekim 2023 tarihinden buyana tarihin gördüğü ve göreceği en dramatik, en vahim savaş ve soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir. Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler, Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarının misliyle bedelini ödeyeceklerdir. Gazze taş, moloz ve toprak yığınına dönüşmüş, 356 kilometrekarelik sahil şeridi acı, hüzün, gözyaşı ve katliamla bezenmiş, enkaz ve harabeye gömülmüştür. İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ve ateşkesin teminiyle birlikte yüz binlerce Filistinli ihtiyatlı bir iyimserlik ve zoraki bir tebessümle yıkık dökük evlerine geri dönmeye başlamışlardır. Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güney bölgelerinden kuzey istikametine doğru akan insan seli bir halkın hayat ve varlık mücadelesinde çektiği korkunç ıstırapların adeta geçit merasimini çağrıştırmaktadır. Temennimiz ateşkesin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin hitamında kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yeşermesi, yerleşmesi ve herkesçe tasdik edilmesidir. İsrail'in güven vermeyen askeri ve politik tutumu karşısında da tedbirli ve ihtiyatlı hareket kaçınılmaz bir gerekliliktir' ifadelerini kullandı.

'Özgür Özel'in Takip Ettiği Siyaset Ahlaklı Siyaset Değildir'

Bahçeli, Özgür Özel'in izlediği siyaseti ahlak dışı olarak nitelendirerek, 'CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçiriyormuş gibiydi. Kendisine sakinlik ve soğukkanlılığı temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in yalan ve iftiralara sarılarak yaptığı çiğ ve çirkin siyasetin bizim nazarımızda delikli kuruşla ne bir değerinin ne de bir ederinin olmayacağını hatırlatıyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez, edilemez. Bizim haddimiz, bu uçurum siyaset müelliflerinin haddini bildiği kadardır. Özgür Bey'in yolu yol değildir, takip ettiği siyaseti ahlaklı siyaset hiç değildir. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni hedef alması işbirlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Özgür Bey'in Brüksel'de ikram edilen meydanda yaptığı mitingde iktidarın Trump'a çalışmaya başladığını iddia etmesi, Türkiye'mizi ayaklar altına alması gayri milli ve gayri ahlaki bir siyasetin kokuşmuş örneğidir' dedi.

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na Tepki: 'Aziz Atatürk'ün Kemikleri Sızlamaktadır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Bahçeli, 'Bu yılki Nobel Barış Ödülü Venezuelalı sözde bir muhalefet liderine verildi. Bu hanımefendi, ABD'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı. Siyonizm'in hayranları arasında yerini aldı. İsrail'in bile ülkesine askeri müdahale etmesini talep etti. Bildiğiniz gibi ödülü de ABD Başkanı'na ithaf etti. Cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 'Venezuela'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin başarısı' diyerek bu bahsettiğim şahsı aldığı Nobel Barış Ödülü'nden dolayı kutladı. İşte CHP budur. Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye'ye ve Türk milletine muhalefet eden yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır' dedi.

Kaynak : PERRE