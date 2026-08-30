Adıyaman Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan mezun öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla YKS hazırlık kursu düzenleyecek.

Uzman eğitim kadrosu eşliğinde gerçekleştirilecek kurs için 29 Ağustos'ta başlayan başvurular, 11 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

DERSLER 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Belediyeden yapılan duyuruya göre, YKS hazırlık kurslarında dersler 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Kursa katılmak isteyen mezun öğrencilerin başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ VE YÜZ YÜZE ALINACAK

Adaylar, başvurularını adiyaman.bel.tr/YKS-LGS-BASVURU adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise Bahçelievler Mahallesi 917. Sokak No: 3'te, Eski Şire Pazarı yerinde bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) binasına başvurabilecek.

Kurs ve kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar, Adıyaman Belediyesi'nin 444 25 02 numaralı telefonunu arayabilecek.

Kaynak : PERRE