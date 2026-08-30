Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu feribotu alabora oldu.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden feribot, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

Kaptanın yardım çağrısı üzerine KKTC ve Türkiye'nin sahil güvenlik unsurları ile liman yönetimi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kurtarma çalışmalarına helikopterler, sahil güvenlik botları, sivil tekneler ve bölgede bulunan diğer yolcu gemileri de katıldı.

ÜSTEL: 'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'na gelerek arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve kurtarılan yolcuları karşıladı.

Üstel, feribotta hayatını kaybedenlerin bulunduğunu ancak kesin bilançonun henüz belirlenemediğini bildirdi. Kurtarma çalışmaları için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirten Üstel, operasyonun ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü kaydetti.

Haberin yayıma hazırlandığı saat itibarıyla Başbakan Üstel tarafından can kaybı, yaralı veya kayıp kişi sayısına ilişkin kesin bir rakam açıklanmadı.

FERİBOTTA 259 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Yolcuların bir bölümünün kurtarıldığını, diğerlerinin ise bölgedeki deniz araçlarına alınmaya çalışıldığını belirten Arıklı, 'Şu anda kesin bir rakam veremiyorum. Bir hayatını kaybeden yolcumuz var. Kurtulan, yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısı için henüz erken' dedi.

Arıklı, kurtarma operasyonuna sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra helikopterler, sivil tekneler ve başka bir yolcu gemisinin katıldığını bildirdi.

Ağır yaralı bir yolcunun helikopterle bölgeden alınarak hastaneye ulaştırıldığını aktaran Arıklı, feribotun neden su aldığına ilişkin inceleme başlatıldığını ifade etti.

159 KİŞİLİK AÇIKLAMA İLK ARA BİLANÇOYDU

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinde yaptığı açıklamada 159 kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Bu sayının operasyonun ilk aşamasına ait olduğu, kurtarılanların bölgedeki farklı teknelere alınması nedeniyle kesin ve güncel bilançoyu yansıtmadığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken kurtarılan, yaralanan, hayatını kaybeden ve kayıp kişilere ilişkin son resmi listenin açıklanması bekleniyor.

KURTARILANLAR GİRNE LİMANI'NA GETİRİLİYOR

Feribottan kurtarılan yolcular, sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri tarafından Girne Limanı'na getirilmeye başlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne Limanı ile devlet ve özel hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığını, sağlık ekipleri ve ambulansların hazır bekletildiğini açıkladı.

Liman bölgesinde ilk müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla sağlık ekiplerinin görevlendirildiği, durumları ağır olan yolcuların hastanelere sevk edildiği bildirildi.

YILMAZ: 'TEMEL ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARIN KURTARILMASIDIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarının arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, 'Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Feribotun neden su aldığı ve alabora olmasına yol açan etkenlerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, kesin bilançoya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak : PERRE