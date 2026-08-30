'Milletimizin bağımsızlık iradesi tarihe altın harflerle yazılmıştır'

Milletvekili Kurt, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'30 Ağustos Zaferi; milletimizin vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve istiklaline olan sarsılmaz bağlılığını tarihe altın harflerle yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin topyekûn verdiği İstiklal Mücadelesi'nin zaferle taçlandığı 30 Ağustos; birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden aziz milletimizin önünde hiçbir engelin duramayacağının en güçlü göstergesidir.'

'Cumhuriyetimize giden yol Büyük Zafer'le açılmıştır'

30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturduğunu ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

'Büyük Zafer ile milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve bağımsızlığına yönelik tehditler bertaraf edilmiş, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin hür yaşama iradesi bütün dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. 30 Ağustos'ta kazanılan bu tarihi zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini güçlendirmiştir.'

'Bağımsızlık ruhunu ilelebet yaşatacağız'

Türkiye'nin bugün de aynı inanç, kararlılık ve milli iradeyle geleceğe yürüdüğünü vurgulayan Kurt, mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

'Bizlere düşen en büyük sorumluluk; ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Geçmişimizden aldığımız güçle, bağımsızlık ruhumuzu ilelebet yaşatacak; güçlü ve büyük Türkiye hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE