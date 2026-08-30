Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Başkan Tutdere, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

'26 Ağustos 1922 sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bütün imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ortaya koyduğu tarihsel bir mücadeledir. Büyük harekatın ardından 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, işgal kuvvetlerine karşı kesin sonucun alındığı ve Anadolu'nun kurtuluşunun önünün açıldığı büyük bir zafer olmuştur.

30 Ağustos'un büyüklüğü yalnızca savaş meydanında kazanılan askeri başarıda değil, milletimizin kendi kaderini hiçbir gücün iradesine bırakmayacağını bütün dünyaya göstermesinde saklıdır. Bu zafer, bağımsızlığın bedelini omuz omuza ödeyen bir milletin ortak eseridir.'

CUMHURİYETE GİDEN YOLU AÇTI

30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan tarihsel sürecin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Tutdere, Türk ordusunun zaferin ardından hızla ilerleyerek 9 Eylül'de İzmir'e ulaştığını hatırlattı.

Tutdere, mesajını şöyle sürdürdü:

'Böylece milletimizin bağımsızlık mücadelesi, savaş meydanında geri dönülmez bir üstünlüğe kavuşmuş; askeri zafer, siyasi bağımsızlığın önünü açmıştır. Savaş meydanında kazanılan bu büyük başarı, bağımsız ve egemen bir devlet kurma iradesini güçlendirmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolu açmıştır.

Bu yüzden 30 Ağustos, Cumhuriyetimizin hangi güçlü irade üzerine inşa edildiğini her yıl yeniden hatırladığımız büyük bir zaferdir. Bugün bizlere düşen, bu emanete aynı bilinç ve kararlılıkla sahip çıkmak; Cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk, adalet ve eşitlik temelinde geleceğe taşımaktır.'

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Başkan Tutdere, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu duygu ve düşüncelerle, 104 yıl önce bu toprakların kaderini değiştiren Büyük Zafer'i bize armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE