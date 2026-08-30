Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Doç. Dr. Kadir Güçlüer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

30 Ağustos'un yalnızca işgal ordularına karşı kazanılmış büyük bir askeri zafer olmadığını belirten Güçlüer, Büyük Zafer'in esarete, emperyalizme ve mandacılık anlayışına verilmiş tarihi bir cevap olduğunu ifade etti.

'30 AĞUSTOS TARİHİ BİR CEVAPTIR'

Türk milletinin istiklal mücadelesine yabancılaşan anlayışları eleştiren Güçlüer, şunları kaydetti:

'30 Ağustos, Türk milletinin yalnızca işgal ordularına karşı kazandığı büyük bir askeri zafer değildir. 30 Ağustos; bu millete esareti reva görenlere, Anadolu üzerinde hesap yapan emperyalist güçlere ve milletin istiklalinden ümidini keserek kurtuluşu başkalarının himayesinde arayan zihniyete verilmiş tarihi bir cevaptır.

Ne hazindir ki aradan bir asırdan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bugün dahi 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyebilecek kadar kendi milletinin verdiği istiklal mücadelesine yabancılaşmış bir anlayışla karşılaşabiliyoruz.'

'KOCATEPE'DE VERİLEN EMİR, BU VATAN BİZİMDİR HAYKIRIŞIDIR'

Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Güçlüer, şöyle devam etti:

'Oysa Kocatepe'ye bakmak yeterlidir.

26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının, Türk ordusunun kudretinin ve Türk milletinin istiklal iradesinin tarihe vurduğu mühürdür.

Kocatepe'de verilen emir, yalnızca bir ordunun taarruz emri değil; yüzyıllardır hür yaşamış bir milletin 'Bu vatan bizimdir!' haykırışıdır.'

'EMPERYALİZMİN ANADOLU'YA BİÇTİĞİ ESARET GÖMLEĞİ PARÇALANDI'

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin emperyalist güçlerin Anadolu üzerindeki planlarını sona erdirdiğini belirten Güçlüer, şu ifadeleri kullandı:

'Ve Dumlupınar...

30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile emperyalizmin Anadolu'ya biçtiği esaret gömleği parçalanmış, işgal ordularının hayalleri Türk askerinin süngüsü önünde sona ermiştir.

İşte bu yüzden 'Hacıanesti, gel de ordularını kurtar!' sözü, milletimizin hafızasında sıradan bir savaş sözü değildir. Kocatepe'den Dumlupınar'a uzanan büyük destanın; teslimiyete, mandacılığa ve işgale karşı yükselen özgürlük nidalarından biridir.'

'İŞGALİN KEŞKESİ OLMAZ'

30 Ağustos'u kutlarken yalnızca geçmişte kazanılan bir meydan muharebesinin hatırlanmadığını belirten Güçlüer, Türk milletinin bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Güçlüer, şöyle konuştu:

'Çünkü Türk milleti bilir ki işgalin 'keşke'si olmaz.

Emperyalizmin iyisi, esaretin makbulü, mandacılığın mazur görülecek tarafı olmaz.

Dün Anadolu'yu işgal eden ordular karşısında teslimiyeti savunanlarla, bugün o işgal ordularının galibiyetini temenni edebilen anlayış arasında tarihi hafızamız açısından ibret alınması gereken bir zihniyet ortaklığı vardır.

Türk milletinin cevabı ise dün Kocatepe'de neyse bugün de aynıdır: Tam bağımsızlık.'

'BU MİLLET DÜN BOYUN EĞMEDİ, BUGÜN DE EĞMEZ'

Türk milletinin en karanlık günlerinden bağımsız bir devlet çıkarmayı başardığını belirten Güçlüer, birlik, devletin bekası ve milli egemenlik vurgusu yaptı:

'Bu aziz millet; Atatürk'ün dehası, Mehmetçiğin kudreti ve milletimizin eşsiz ferasetiyle en karanlık günlerinden bir devlet çıkarmayı başarmıştır.

Dün dışarıdan gelen işgalcilere ve onların içerideki destekçilerine nasıl fırsat vermediyse bugün de birlik ve beraberliğine, devletinin bekasına ve milli egemenliğine yönelen hiçbir hesaba fırsat vermeyecektir.'

'BU BÜYÜK MİRAS ŞUURLA TAŞINMALIDIR'

Kocatepe'nin kararlılığı, Dumlupınar'ın zaferi, 30 Ağustos'un ise bağımsızlığın bedelini ve kıymetini öğrettiğini ifade eden Güçlüer, genç kuşaklara bağımsızlığın hangi şartlarda kazanıldığının anlatılması gerektiğini belirtti.

Güçlüer, 'Bugün bize düşen; bu büyük mirası hamasetle değil şuurla taşımak, genç nesillere Türk milletinin hangi şartlarda ve hangi bedellerle bağımsızlığını kazandığını anlatmaktır' dedi.

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANDI

Güçlüer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Kocatepe'den Dumlupınar'a yükselen o irade hala dimdik ayaktadır.

Bu millet dün boyun eğmedi, bugün de eğmez; dün esareti kabul etmedi, bugün de etmez.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE