Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediye Başkanı CHP’li Abdurrahman Tutdere, kamuoyunda yer alan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddialara sert yanıt verdi. İddiaları ‘asılsız’ ve ‘algı çalışması’ olarak nitelendiren Tutdere, “Tutdere halkının yanındadır, yerindedir ve bundan sonra da halkın yanında ve yerinde olarak hizmetine devam edecektir. Bu tür kirli algı oyunlarına hiç kimse inanmasın” dedi.

‘Her Kesimle Görüşmelerimiz Adıyaman İçin’

Başkan Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisi’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara’da yaptığı temasların ardından çıkan spekülasyonlara değinen Tutdere, şunları söyledi:

“Adıyaman Belediye Başkanı olarak şehrimizin sorunlarının çözümü ve hizmetlerin gelmesi için her kesimle görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sonucunda büyükşehirlerimizden ve diğer belediyelerden ciddi destekler aldık, almaya da devam ediyoruz. Kütüphaneler yaptırıyoruz, büyük işler yapıyoruz. Geçen hafta Ankara’da bir dizi temasımız oldu. Adıyamanlı olan bir Bakan Yardımcısı’nı da ziyaret ettik. Bu ziyaret tamamen dostane ve Adıyaman’ın sorunlarının çözümüne yönelikti. Ancak bazı kesimler bunu farklı yorumlayarak, ‘Tutdere AK Parti’ye geçiyor’ şeklinde haberler üretti. Bu doğru değildir.”

‘Tutdere Halkının Yanında Olmaya Devam Edecek’

Başkan Tutdere, Adıyaman halkının desteğiyle seçildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Tutdere’yi Adıyaman halkı bu kimliğiyle sevdi, bu kimliğiyle destek verdi, güvendi. İki dönem milletvekili seçildim, bu dönemde de tarihi bir oyla belediye başkanı seçildim. Halkımın desteğiyle bugün buradayım ve halkımın yanında olmaya devam edeceğim.”

‘Algı Oyunlarına Prim Vermeyin’

Tutdere, Adıyamanlılara seslenerek, “Adıyaman halkı kötü niyetli haberlere itibar etmesin. Belediyemizin çalışmalarını gölgelemeye çalışan algı oyunlarına prim vermesin. Tek gayemiz Adıyaman’ı ayağa kaldırmak. Koltuk merakımız yok. Eğer koltuk derdimiz olsaydı milletvekilliğimizi sürdürürdük. Bizim görevimiz halkımıza hizmet etmektir. Görevimizin başındayız ve Adıyaman halkının emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak : PHA