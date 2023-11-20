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TBMM Genel Kurulunda, deprem illerindeki küçük ve orta ölçekli esnafın mağdur olduğunu ve çaresiz bir şekilde hükümetten destek beklediğini hatırlatan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a İhtisas OSB kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na çağrı yaptı.

"Depremzede esnaf çaresiz bir şekilde destek bekliyor"

Deprem illerindeki esnafın çaresiz bir şekilde olduğunu ve hükümetten destek beklediğini söyleyen Tutdere, “Deprem illerinde yaşayan küçük ve orta ölçekli esnaflarımız mağdur, çaresiz bir şekilde Hükûmetten destek bekliyorlar. Depremde, seçim bölgem olan Adıyaman'da, Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta binlerce esnafın iş yeri yıkıldı, binlerce esnafın iş yerleri ağır hasarlı, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Bu saate kadar Hükûmet bu eşyaların bedelini ödemediği gibi esnafın sesini de duymadı” dedi.

"Depremzede esnafın ihtiyacı olan ihtisas sanayi sitesi için gerekli yer tahsisini yapın"

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na seslenen ve depremzede esnafın talebinin karşılanmasını talep eden Tutdere, “Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinden Adıyaman'daki yapı sanatları, gıda, tarım, ağaç işleri, giyim, deri işleri, ev tekstili ve dokuma başta olmak üzere tüm sektörlerde çalışan esnafımız adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına çağrı yapıyorum: Bu esnafımızın ihtiyaçları olan ihtisas sanayi sitesi için gerekli yer tahsisini bir an evvel yapın. Esnafımız üretmek istiyor, istihdam yaratmak istiyor. Bu mağduriyeti giderin” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA