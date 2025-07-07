Başkan Tutdere’nin mesajı meclis üyeleri tarafından okundu



Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır tarafından okunan mektupta, Başkan Tutdere’nin Adıyaman halkına ve çalışma arkadaşlarına verdiği birlik ve dayanışma mesajı dikkat çekti. Bayır, açıklama için makamı değil, sahayı tercih ettiklerini vurgulayarak, “Başkanımızın da dediği gibi mutlu bir Adıyaman’ı inşa etmek için sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.



Başkan Tutdere’nin mektubu: ‘Hepiniz çok rahat olun’



Başkan Abdurrahman Tutdere'nin nezarethaneden gönderdiği mektup, şu ifadelerle başladı:



“6 Şubat gibi büyük bir felakette yan yana duran, her türlü zorluğa karşı birlik, beraberlik ve kardeşliğini muhafaza etmiş çok değerli Adıyamanlı hemşehrilerim, kardeşlerim;



31 Mart seçimlerinde birlikte kader birliği yaparak şehrimiz için, kentimiz için bu toprakların güzel çocukları için birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarım:



Bizler birlikte küllerinden yeniden doğan 31 Mart seçimindeki duruşu ile tüm Türkiye’ye sesini duyuran Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı heyecan, aynı şeffaflık ve cesaretle çalışacağız. Kısa süreliğine aranızda ve yanınızda olamasam da, biliyorum ki sizler kenetlenerek daha çok çalışacaksınız. Birliğinizi bozmadan çalışmanızı aralıksız sürdürün.”



Tutdere, mektubunun devamında kamuoyuna güven mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:



“Hepiniz çok rahat olun. Başkanınız olarak hukuk ve adalet dışı hiçbir iş ve işlemin içinde olmadım, olmayacağım da.



Adıyaman halkına olan bağlılığıma ve Adıyaman’ın yeniden inşası için gösterdiğim çaba ve çalışmaya hepiniz şahitsiniz. Sizler belediyemize ve halkımıza sahip çıkarak yokluğumu aratmayacaksınız.



Vatan Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden en derin selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.



Bir hukuk adamı olarak adalete olan güvenim tamdır.”



Meclis üyeleri sahadan ayrılmadı, çalışmalar sürüyor



Açıklamanın ardından Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tutdere’nin görevde olmamasına rağmen belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceği mesajı verildi.



Belediye Meclisi’nin sahadan yaptığı bu açıklama, hem Adıyaman kamuoyuna hem de belediye personeline “birlikteyiz” vurgusu olarak yorumlandı.

Kaynak : PHA