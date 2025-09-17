Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tutdere, özellikle Koçali Barajı’nın inşaatı ve ihale süreci ile ilgili çok sert ifadeler kullanırken, CHP’nin kurultay sürecinin yargıya taşınmasına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘Adıyaman’ın Kaybedecek Zamanı Yok’

Tutdere, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması konusunda acil adımlar atılması gerektiğini belirterek, Koçali Barajı’nın sürüncemede bırakılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi:

“Burada yapılması gereken işler var. Bir, derhal, acilen Koçali Barajı’nın inşaatına başlanmalıdır. Önceki firmayla yapılan protokol iptal edilmelidir. Masada, sürüncemede bırakılmamalıdır. Adıyaman’ın kaybedecek zamanı yok.”

‘Atatürk Barajı’ndan Su Alınmalı’

DSİ ile yapılan protokole işaret eden Tutdere, Adıyaman’ın uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için Atatürk Barajı’na en yakın noktadan su alınması gerektiğini vurguladı:

“DSİ tarafından Adıyaman Belediyesi ile yapılan protokol gereği Atatürk Barajı’ndan içme suyu alınarak şehrin önümüzdeki yıllarda ihtiyacının karşılanması gerekir. Bunun dışında hiçbir şansımız yok. Su hayattır, su gelecektir, su bu şehrin olmazsa olmazıdır. Bu konuda tüm kurumların üzerine düşeni yapması gerekir. Biz de bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Zerban Suyu Tartışmaları

Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ‘Zerban’dan su getirileceği’ iddialarına da değinen Tutdere, bu kaynağın tahsisli olduğunu ve ovadaki çiftçiler için hayati önem taşıdığını hatırlattı:

“Zerban bir kaynak suyudur. Oradaki tahsisli sularımız ve su hakkımız bellidir. Çat Tüneli tamamlanmadan, Çat Barajı’ndan tarım arazilerine su verilmeden Zerban’dan kent şebekesine su aktarılamaz. Biz bir yeri düzeltirken başka bir yeri mağdur edemeyiz. Ayrıca Zerban ve Havşeri kaynaklarında küresel ısınma nedeniyle ciddi debi düşüşleri yaşanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu kaynakların daha da azalacağı ortadadır.”

‘DSİ ile Yapılan Protokol ve Proje İhalesinde 8 Ay Gecikme Zaman Kaybıdır’

Ocak ayında alınan belediye meclisi kararına rağmen, Atatürk Barajı’ndan Adıyaman’a su getirilmesi için proje ihalesine çıkılmasının 8 ay sürmesini eleştiren Tutdere, “Protokolün üzerinden sekiz ay geçtikten sonra proje ihalesine çıkıp teklif alınması bir kayıptır, bir zaman kaybıdır. Proje’nin hazırlanması için tanınan 500 gün de ayrı bir kayıp konusudur” ifadelerini kullandı.

CHP Kurultay Davası İçin ‘Red’ Beklentisi

Basın toplantısında CHP’nin kurultay ve il kongresinin yargıya taşınmasına dair soruya da yanıt veren Başkan Tutdere, hukukçu kimliğiyle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir partinin hem kurultayının hem il kongresinin bir asliye hukuk mahkemesinde davaya konu edilmesi, siyasi partiler kanunumuza ve seçim kanunumuza göre alışık olmadığımız ve doğru olmayan bir durumdur. Son süreçte maalesef Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden büyük bir tartışma yaratılıyor. Ben kesinlikle bu davadan bir red kararı çıkacağını biliyorum. Vicdanı olan, hukuku bilen herkes de bunun böyle olacağını bilir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi 103 yıllık köklü bir partinin kurultayının mahkeme tarafından iptal edilmesinin Türkiye’ye hiçbir faydası olmayacaktır, bilakis zarar verecektir. Benim beklentim red kararıyla bu tartışmaların sona ermesidir.”

‘Gelecek İçin Plan Yapmazsak Çocuklarımız Su Sorunu Yaşar’

Tutdere, iklim değişikliği nedeniyle Adıyaman’ın gelecekte ciddi su sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, şimdiden uzun vadeli planların yapılması gerektiğini ifade etti:

“Türkiye’deki ve dünyadaki bilim insanları önümüzdeki yıllarda su sıkıntılarının artacağını söylüyor. Biz bugünden bu sorunlara hazırlık yapmazsak, çocuklarımızı gelecekte büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakırız. Bu yüzden Atatürk Barajı’ndan su getirilmesi zorunluluktur.”

Kaynak : PHA