6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in çökmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması yarın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Görülecek duruşmadan dolayı Adıyaman’a gelen mykibris.com ve Ada TV temsilcilerine özel açıklamalarda bulunan Tutdere, “Tek temennimiz adaletin yerini bulması” dedi.

Mahkemeden herkesin içini rahatlatacak kararların çıkmasını istediklerini ifade eden Tutdere, “6 Şubatta büyük bir felaket yaşamıştık. Çok büyük bir acı, çok büyük bir yıkım. Bir tarafından yaralar sarılmaya çalışılıyor, bir taraftan yargılama süreçleri devam ediyor. İsias otel davası da devam ediyor. Dava sürecini vekilliğimiz döneminde de takip etmiştik. Şu anda da takibini yapıyoruz. Yargılama sürecindeki durum yargılama dosyasının seyri konusunda yetki tamamen mahkemelerin ve hâkimlerin yetki alanıdır. Bizim o konuda söyleyecek çok sözümüz yok. Kıbrıslı vatandaşlarımızla acılarımız bir, kader birliği yaptık. Bizim tek temennimiz adaletin yerini bulması, herkesin vicdanını rahatlatacak kararların çıkmasıdır. Bu sadece ‘İsias Davası’ için değil Adıyaman’daki tüm açılmış dosyalar, görülen tüm davalar için tek temennimizdir. Bundan sonraki süreçte de Adıyaman’ın yaralarını sarmak için çalışacağız. Bizim isteğimiz Adıyaman’ı bundan sonra bütün felaketlere hazırlıklı hale getirmek. Halkımızın çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bir daha bu ağır kayıpların yaşanmaması için yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İsias otel enkazının yeri bakanlık tarafından rezerv alan ilan edildiğini belirten Tutdere; “İsias enkaz alanı özel bir mülk. Şahıslar adına tapulu bir alan. O bölge bildiğiniz gibi bakanlık tarafından rezerv alan ilan edildi. Bölgede buna bağlı olarak yeni bir düzenleme yapılacak. Biz de o alanın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber: Rahim Altun / Adıyaman/PHA

Kaynak : PHA