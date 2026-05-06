Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Tutdere, asfalt seriminin bayrama kadar tamamlanacağını söyledi. Mahallede yürütülen çalışmaların hem mevcut sorunları çözmek hem de kentin gelecekteki altyapısını güçlendirmek amacıyla devam ettiği ifade edildi.

ASKİM ekipleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Başkan Tutdere, bölgede gece gündüz çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çalışmalar kapsamında 400’lük yağmur suyu hattı ile 300’lük kanalizasyon hattının döşendiğini kaydeden Tutdere, altyapı yatırımlarının şehir için önemli olduğunu dile getirdi.

“Gece Gündüz Çalışıyoruz”

Cumhuriyet Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalarla ilgili konuşan Tutdere, yapılan yatırımların yalnızca bugünü değil geleceği de ilgilendirdiğini söyledi. Kentin dirençli altyapıya kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Tutdere, yapılan çalışmaların çocuklar ve şehir için önemli olduğunu ifade etti.

“Asfalt Çalışmaları Bayrama Kadar Bitecek”

Mahalledeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Tutdere, asfalt seriminin bayrama kadar bitirileceğini ve bölgedeki trafik akışının rahatlatılacağını söyledi.