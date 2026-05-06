Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinin ardından Adıyaman İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeniden başkanlığa seçilen Ziya Duranay’ı tebrik eden Yanar, birlik yapısının daha güçlü hale gelmesi gerektiğini belirterek bir sonraki dönem için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

AESOB’un esnaf ve sanatkarlar açısından önemli bir yapı olduğunu ifade eden Yanar, seçim sürecinin sağduyu içerisinde tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti. Yanar, yeniden başkan seçilen Ziya Duranay ile birlikte Turabi Bayır’ı da seçim sürecindeki tutumlarından dolayı kutladı.

“Bir Sonraki Dönem İçin Hazırlıklara Başladık”

Yeni dönem çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirten Hakan Yanar, daha güçlü bir birlik yapısı hedeflediklerini ifade etti. Esnafın daha kazançlı ve marka değeri yüksek ürün ile hizmet üretmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Yanar, saha çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

“Projeleri Daha Somut Hale Getireceğiz”

Hazırlanan projelerin geliştirileceğini ifade eden Yanar, esnafın karşısına çözüm odaklı projelerle çıkacaklarını dile getirdi. Yanar, mevcut projeleri daha uygulanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Hedef Güçlü Birlik Ve Esnaf Yapısı”

Açıklamasında kurumsal yapılanmaya da değinen Yanar, Adıyaman’a bir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binası kazandırmanın hedefleri arasında bulunduğunu söyledi. Güçlü bir esnaf yapısının güçlü birliktelikle mümkün olacağını ifade eden Yanar, sahada çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.