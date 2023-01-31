Adıyaman doğumlu olan Leblebici Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezun oldu. Adıyaman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli Tut ilçesine Gençlik ve Spor Müdürü olarak atanan Leblebici yaptığı açıklamada:

‘’İlçede gençliğin sporla buluşmasını sağlıyacagız. İlçemizde bulunan futbol sahasını ve kapalı spor salonunu gece 24:00-01:00 arasına kadar açık tutacağız. Lise mezunu veya okuyan Öğrenci arkadaşlarımızı, Üniversite Mezunu olup atama bekleyen kardeşlerimizi, Beden Eğitimi Öğretmeni sınavlarına Askeri ve polislik, bekçilik sınavlarına hazırlayıp meslek sahibi olmaları için elimizden geleni yapacağız. Bunlar için en kısa sürede eksik malzemeleri temin edeceğiz." diyen Müdür leblebici, bu vesile ile hazırlanmak isteyen gençleri ilçe gençlik Spor Merkezi Müdürlüğüne davet etti. Müdürlüğümüzle irtibata geçmek isteyen olursa 05078850202 numaradan bana ulaşabilir’’ dedi.