Tut Belediyesi, daha önce 29 Mayıs'ta 5 işçinin iş sözleşmesini feshettiği söylemleri ile anılmıştı. Şimdi ise İş makinesi operatörü ve büro personeli olan iki işçinin daha iş sözleşmesini herhangi bir sebep göstermeksizin feshettiği iddia edildi.

İşten çıkarılan işçiler, bu durumun siyasi sebeplerden kaynaklandığını iddia ederek, önümüzdeki aylarda birçok işçinin daha işten çıkarılacağını dile getirdiler. Daha önce işten çıkarılan işçilerin de hukuki süreci başlattıkları öğrenildi.

İşçiler mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki ve idari süreçlerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA