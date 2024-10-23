Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırının ardından yaptığı açıklamada, bir başsavcıvekili ve sekiz Cumhuriyet savcısının soruşturma için görevlendirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcıvekili ve sekiz Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tunç’un açıklamaları, saldırının ardından adalet sisteminin hızlı bir şekilde devreye girdiğini ve olayın aydınlatılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama: "Şehit ve Yaralılarımız Var"

Saldırının ardından bir diğer açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, TUSAŞ tesislerinde meydana gelen saldırıda maalesef şehitlerin ve yaralıların bulunduğunu belirtti. Yerlikaya, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Patlamanın Ardından Acil Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Saldırının gerçekleştiği TUSAŞ tesisleri önünde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve emniyet görevlisi hızla sevk edilerek yaralılara müdahale edildi. Bölgedeki güvenlik tedbirleri artırılırken, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmayı Yakından Takip Ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör saldırısının aydınlatılması için geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına göre, saldırının arkasındaki faillerin belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılacak ve süreç yakından takip edilecek. Bir başsavcıvekili ve sekiz Cumhuriyet savcısının atanması, soruşturmanın ciddiyetle yürütüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Olayın Ardındaki Gelişmeler Kamuoyuyla Paylaşılacak

Hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin gelişmelerin resmi kaynaklardan paylaşılacağını belirtti. Halkın, sadece yetkili mercilerin açıklamalarını dikkate alması ve spekülatif haberlere itibar etmemesi istendi.

Bu terör saldırısı, Ankara'nın en önemli savunma sanayii tesislerinden biri olan TUSAŞ’ı hedef alması nedeniyle ulusal güvenlik açısından kritik bir öneme sahip. Güvenlik birimlerinin olayı tüm boyutlarıyla inceleyeceği ve saldırının arkasındaki güçlerin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüleceği bildirildi.

Kaynak : PHA