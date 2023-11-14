Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı Türk Milleti ile karşı durmaya ve insani yardımları AFAD Başkanlığı eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, İzmir Alsancak Limanından yola çıkan 'Bestekar' adlı insani yardım gemisinin Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştığını belirterek geminin içindeki 8 adet sahra hastanes, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 adet jeneratör, Tıbbi malzeme, 8 tır su bulunduğunu kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1724475064832119044

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, ayrıca bugüne kadar; Filistin’e 10 kargo uçağı ile 54 personel, 5 bin adet battaniye, 2 bin 600 adet gıda kolisi, 115 bin kg tıbbı malzeme, 232 adet jeneratörün ulaştırıldığını ve yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildiğini belirterek, "Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak" dedi.