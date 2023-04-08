Bu yıl nisan ve mayıs aylarında yılın ilk tutulmalarını yaşanacağını aktaran Duygu Demir “20 Nisan tarihinde Koç burcunda, Koç- Terazi ekseninin ilk tutulması olarak, bir Güneş tutulması meydana gelecek. Hemen ardından 21’inde Merkür retrosu başlıyor ve retronun ortasında 5 Mayıs’ta Akrep – Boğa hattında, Akrep’teki son tutulmayı yaşayacağız. Geçtiğimiz iki yılı, yarım kalanlarıyla son bir kez yüzleşerek kapatacağız. Bu ikisinin bir arada yaşandığı geçiş dönemlerinde büyük değişimler ve sürprizler yaşamışız genelde" diye konuştu.

Dünya çapında keskin olayların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Demir, "Yangınlar, aktif volkanlar, enerji, kuraklık, güneş patlamaları, siyaset mağdurları, sansasyonlar yaşanabilir. Bu tutulmanın enerjisi haziran ve temmuz aylarında güçlü şekilde hissedilmeye devam edecek, çünkü sırasıyla önce Plüton, sonra ay düğümleri tutulma derecesine gelecek. 17 Temmuz’da Yengeç burcundaki yeni ay, önemli gelişmelere işaret ediyor" dedi.