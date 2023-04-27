Türkiye’nin hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi kuruluyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni”ne katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç de törende birer konuşma yaptı.

"Tam bağımsız Türkiye için bizim teknolojik bağımsızlıkla beraber kalkınmanın temeli olan enerji bağımsızlığını da kazanmamız gerekiyor" diyen Bakan Varank, “Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı geliştirip artırma çabalarımız da artarak devam ediyor Yenilenebilir enerjinin depolanmasıyla ilgili sorunları ortadan kaldırmak, karbon ayak izinin azaltılması için daha fazla yeşil enerjiye yatırım yapmak hidrojeni en önemli alternatif olarak ön plana çıkarıyor. Hidrojen teknolojileri konusunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’nı bu yılın başında kamuoyuna sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik önemde olan hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve hidrojen üretimi konusunda devreye alacağımız vizyoner projelerin imzasını gerçekleştiriyoruz. Bu projeler; Türkiye’ye hidrojende lig atlatacak. Yeşil hidrojen atılımıyla ülkemiz hidrojen ihracatçısı bir ülke haline gelecek" diye konuştu.

Hidrojen ekonomisinin gelişimini destekleyecek bu projenin bütçesi 36,8 milyon avro olduğunu ifade eden Bakan Varank, proje kapsamında şimdiye kadar Avrupa’dan tek seferde en büyük hibe olan 7,5 milyon avroyu da ülkemize kazandırmış olduklarını söyledi.

Hedeflerinin hidrojeni sadece ithal teknoloji ile üretmek olmadığını belirten Bakan Varank, "Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu projesi ile hidrojen üretiminde kullanılan elektrolizör teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla geliştireceğiz. Böylelikle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli yerli yeşil hidrojen tesisinin Bandırma’da kurulmasını hedefliyoruz. Bu iki proje Türkiye’ye hidrojende lig atlatacak. Başlattığımız yeşil hidrojen atılımıyla ülkemiz hidrojen ihracatçısı bir ülke haline gelecek. İşte yeşil dönüşümse yeşil dönüşüm, teknolojiyse teknoloji, vizyonsa vizyon" diye konuştu.