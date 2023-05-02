Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7.’sini düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali 4 Mayıs’ta kapılarını açıyor. 4 gün boyunca birçok ilkin gerçekleşeceği bienal Cumhuriyetin 100. yılına özel 12 ülkeden 100 cam sanatçısının katılımının yanı sıra Türkiye'nin ilk NFT cam sergisi ile geliri tamamen depremzedelere bağışlanacak cam eser koleksiyonu müzayedesine ev sahipliği yapacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali 4 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 09.30'da kapılarını açacak. Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olacak. 4 gün boyunca birçok ilkin gerçekleşeceği bienal Cumhuriyetin 100. Yılına özel 12 ülkeden 100 cam sanatçısına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk NFT cam sergisi ile geliri tamamen depremzedelere bağışlanacak cam eser koleksiyonu açık artırma ile satılacak. 2021 yılındaki bienalde Ömür Duruerk küratörlüğünde 30 sanatçının katılımı ile gerçekleşen ülkemizin ilk ve tek giyilebilir cam defilesi ikinci kez 6 Mayıs Cumartesi saat 20:30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda yepyeni tasarımlar ve yeni sanatçıların katılımı ile yeniden Denizlililerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin ilk NFT sanal cam sergisi gerçekleşecek

Bienalde cam sanatçılarının geleneksel karma cam sergisi ise bu kez yeni bir vizyonla NFT biçiminde sanatseverlerle buluşacak. Eserlerin NFT kopyası bienal NFT hesabından satın alarak ya da bianelde yer alacak cam kumbaraya bağış yaparak Anadolu Üniversitesi cam bölümü öğrencilerine burs olarak hediye edilecek. 7 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da ise cam eser koleksiyonundan oluşan açık artıma gerçekleşecek. Mehmet Akif Yılmaztürk’ün sunumu ile gerçekleşecek müzayede de satılacak eserlerin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. 7 Mayıs'a kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve ‘kendi bardağını tasarla’ aktivitelerine de katılabilecek.

Başkan Zolan’dan bienale davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 7.’sini yaptıkları cam bienalinin Denizli'de gelenekselleşen bir kültür ve sanat şenliği haline geldiğini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında olduklarını belirten Başkan Zolan, "Şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda kültür ve sanatla gündemimizi ve şehrimizi iç içe tutarak o mutluluğu, huzuru hep beraber sağlıyoruz. Kültür ve sanat alanında düzenlediğimiz festival ve etkinlikler bizim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Cam şehri Denizli’mize yakışan bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağız. Vatandaşlarımızın dört gün boyunca camın usta ellerde nasıl hayat bulduğunu ve muhteşem eserler ortaya çıktığını görmelerini muhakkak tavsiye ediyorum. Tüm hemşehrilerimi bienalimize bekliyorum" diye konuştu.