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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, 'Trabzon Hurması' üretim alanında üçüncü, üretilen hurma miktarında ise ikinci sırada yer alıyor. Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak da adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı'na bağlı Karaburun Köyü'nde başlandı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan hurma hasadına katılarak hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme, sevk ve pazarlama işlemleri hakkında bilgiler aldı.

5 bin dekarlık üretim alanı ile üretim miktarı bakımında Türkiye’de 2. sırada yer alan Gölbaşı ilçemizde başlayan hurma hasadının üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz diyen Vali Varol basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlimizde hurmanın üretim kapasitesinin artırılması amacıyla adeta toprağı ilmek ilmek işleyerek alın terini akıtan, her daim çalışan ve üreten çiftçimizin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Trabzon Hurması son yıllarda özellikle ülkemizde popülaritesi artan bir ürün. İlimiz de bu ürünün üretiminde üçüncü sırada. Özellikle Gölbaşı ilçemiz alan olarak üçüncü ama üretim olarak ikinci sırada. Adana, Denizli/Honaz ve Adana/Kozan ile rekabet ediyor. Her geçen gün buradaki hurma bahçesi varlığımız artıyor. Vatandaşımız bu ürüne sahip çıkıyor. Adıyaman'da çok güzel bir tarım kültürü var. Devletin çok güzel desteği var. Vatandaşımız da bu destekleri alıp gerçekten sahip çıkarak çok güzel bir noktaya getiriyor. Gölbaşı ilçemizde ve Adıyamanımızdaki Trabzon Hurması bunun çok önemli örneklerinden birisi. Belirli bir tarihten sonra başlayan bir bahçecilik türü ama bugün Türkiye'de söz sahibi olunmuş durumda. Bundan sonrası için hem bahçe, ağaç varlığımız arttırıp, hem de bu üründen vatandaşımızın elde ettiği katma değeri arttırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız olacak. Geçmişte çok güzel işler yapılmış, bunların üzerine neler ilave edebiliriz, üreticilerimizle, bu işin ticaretini yapanlarla, paydaşlarımızla beraber kurumlarımız vasıtasıyla çalışıp yeni projeler inşallah ortaya koyacağız." dedi.

Kaynak : PHA