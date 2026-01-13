Adıyaman - Gölbaşı Yukarı Çöplü Deprem Konutları'nda, Emlak Konut GYO tarafından teslim edildiği bildirilen bloklarda oturmak için gün sayan yüzlerce depremzede, konutlardaki eksikliklerden dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek yetkililere seslendi.

Eylül 2025'te 'teslim edildi' denilerek imzalatılan Kesin Kabul Tutanağı sonrası, hak sahiplerine eksiklerin 2 ay içinde tamamlanacağının taahhüt edilmesine rağmen geçen 4 aylık sürede eksiklerin tamamlanmadığı iddia edildi.

10 Ocak 2026'da Kaymakamlık tarafından yapılan '12 Ocak'ta oturuma açılıyor' duyurusuyla umutlandıklarını dile getiren hak sahipleri, konutlara gittiklerinde, Duvarlardan su sızdığını, Parkelerin kabardığını, elektrik prizlerinin eksik, elektrik ve doğalgaz aboneliklerinin bağlanmamış olduğunu ve konutların hâlâ şantiye görüntüsünden kurtulamadığını ifade etti.

Mağduriyetlerinin artık dayanılmaz bir hâl aldığını ifade eden vatandaşlar, yaşanabilir konutlara bir an önce kavuşmak istediklerini mağduriyetlerinin son bulmasını yaşanılan deprem felaketinin ardından sadece güvenli bir yuvada, huzur içinde yaşamak istediklerini belirtti.

Kaynak : PERRE