Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda ve yaya yollarında biriken karların temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, çalışmaların öncelikle ana arterler, hastane yolları ve toplu taşıma güzergâhlarında yürütüldüğünü ifade etti.

Başkan Yıldırım, Belediye ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak : PERRE