Adıyaman'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve fırtına, Çelikhan ilçesinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan ana su kuyularının elektrik nakil hatlarında arızaya neden oldu. Arıza nedeniyle su depolarındaki seviyelerin düştüğü, bu durumun da kent genelinde yer yer plansız su kesintilerine yol açabileceği bildirildi.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen arızanın giderilmesi için ekiplerin sahaya sevk edildiği belirtilerek, Zorlu mevsim şartları ve ulaşım güçlüklerine rağmen fen işleri ekiplerinin, su kuyularındaki enerji akışını yeniden sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Belediye açıklamasında, 'Çelikhan ilçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle içme suyu kuyularımızın elektrik hatlarında arıza meydana gelmiş, bu durum depolarımızdaki su seviyelerini düşürmüştür. Yer yer yaşanabilecek plansız kesintiler nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler; ekiplerimizin sahada aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sırasında gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE