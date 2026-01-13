Adıyaman Valiliği tarafından 'vatandaş odaklı yönetim anlayışı' doğrultusunda her hafta salı günleri gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlar, Valilik makamında misafir edilerek talep, öneri ve beklentilerini doğrudan yetkililere aktarmaya devam ediyor. Son olarak düzenlenen halk buluşmasında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşların dile getirdiği sorunları tek tek dinledi.

Vali Osman Varol, vatandaşları iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurumlara gerekli adımların ivedilikle atılması yönünde talimat verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, halk buluşmalarının devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, yönetim anlayışının merkezinde insanın yer aldığı vurgulandı.

Kaynak : PERRE