Dünya genelinde yaşanan siyasi gelişmeler yaşanan savaşlar döviz kurlarına etki etmeye döviz kurları da petrol fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Motorine Zam Geldi

Zam haberi bu sefer Motorine geldi. Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

