Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin öğrencilerin güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilerek, 13 Ocak 2026 Salı günü ilçe genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

