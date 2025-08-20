Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 100 kişilik “Gelir Vergisi Rekortmenleri” listesindeki ilk sıraya Selçuk Bayraktar yerleşti. Son dönemlerde, Baykar’ın geliştirdiği yerli ve milli insansız hava araçlarıyla savunma sanayiinde oldukça önemli adımlar atan Bayraktar, bu kez de ödediği vergiyle gündeme gelerek Türkiye’nin en çok vergi veren ismi oldu.

Kaynak : PHA