Adıyaman'ın Kahta ilçesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekili Şan’a İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Faysal Ergezen, İl DSİ Müdürü Osman Gülşen, İlçe Şube Müdürü Mehmet Turan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Kavak ve Turan Yıldırım, İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Muhtarların köylerine ilişkin su, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım gibi yaşadıkları birçok sorunu ilettiği toplantıda, Milletvekili Şan, şikâyet ve istekleri not alarak konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kahta ziyareti kapsamında ilk olarak teşkilat üyeleriyle ve sevenleriyle bir araya gelen Milletvekili İshak Şan, burada programın içeriği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buradaki görüşmenin ardından Milletvekili Şan, aile dostunun köy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Ardından sırasıyla Gölgeli Köyü, Bağbaşı Köyü, Narince Köyü, Gerger ilçesine bağlı Karadut Köyü, Göçeri Köyü ve Ekinci Köyü muhtarlarıyla ve buradaki vatandaşlarla bir araya gelen heyet, kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek iletilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda harekete geçileceğini açıkladı.

“Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemeye geldik”

Narince Köyü’nde toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili İshak Şan, “Sayın Kaymakamımıza, İl Özel Genel Sekreterimize ve bizimle birlikte olan kurum müdürlerimize, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza toplantıya eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Köy muhtarlarından gelen talepleri, kurum amirlerimize ve bakanlarımıza iletmeye çalışıyoruz ve elimizden geldiğince de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Narince en büyük köylerimizden biri, altyapı ve üstyapısıyla buradaki işlerimizin çoğu halledildi. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmalar bittiğinde Narince çok farklı bir görünüm kazanacaktır. Kurum amirlerimizle birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemeye geldik” dedi.

“Meselelerle sonuna kadar ilgileniyoruz”

Köy halkına yoğun katılım gösterdikleri için teşekkür eden Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise, “Gerek ayrı ayrı gere birlikte muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Sayın vekilimiz sağ olsun, tüm köylerde olduğu gibi Narince Köyü’ndeki işlemlerle alakalı da tüm işlemler için temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve sıkıntıları olduğu zaman hem Sayın Milletevekilim hem biz de meselelerle sonuna kadar ilgileniyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kırkgöz’e mesire alanı müjdesi

Toplantıdaki konuşmaların ardından, Narince Köyü’ne bağlı Kırgöz Suyu’nu yerinde inceleyen Milletvekili İshak Şan, burada yaşayan vatandaşların isteği üzerine bir mesire alanının açılacağı müjdesini verdi.

Kaynak : PHA