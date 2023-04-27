Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali gerçekleştirilen yakıt yüklemesiyle resmen 'nükleer tesis' statüsü kazandı. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santrale teslimiyle birlikte Akkuyu'nun bir nükleer tesis hüviyetini kazandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar son hız sürerken, enerji üretiminde kullanılacak "taze nükleer yakıt" getirilecek tesis, "nükleer santral" statüsüne kavuştu.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu'nun (Rosatom) "Yap-İşlet-Sahip Ol" modeliyle üstlendiği ve inşası devam eden tesisin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törene canlı bağlantı ile katıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu, Türkiye Yüzyılı'nın yeni nesil enerjisi olacağını söyledi. Şu anda aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini aktaran Dönmez, önümüzdeki yıl santralde elektrik üretiminin başlayacağını kaydetti.

https://youtu.be/bRCAcvXB_f4

"ÇEVRE DOSTU BİR TESİS OLACAK"

Akkuyu'ya nükleer yakıt gelmesiyle tesisin resmen nükleer güç santrali statüsü kazandığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2023'te Türkiye sanayileşmiş ge gelişmiş ülkeler kulübüne giriyor" dedi. Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmakta olduklarını belirten Putin, Rosatom'un bu santrali kurarken son teknolojiyi kullandığını, UAEU kurallarına da sıkı bir şekilde bağlı kaldığını, çevre dostu bir tesis olacağını ve karbondioksit salmayacağını söyledi.

Akkuyu'ya nükleer yakıt gelmesiyle tesisin resmen nükleer güç santrali statüsü kazandığını belirten Putin, "2023'te Türkiye sanayileşmiş gelişmiş ülkeler kulübüne giriyor" dedi.

NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİK

Türkiye'nin 60 yıllık bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57'sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik" dedi.

Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, Akkuyu'nun Rusya ile en büyük ortak yatırımları olduğunu söyleyerek, "Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır" diye konuştu.

ÜÇ KUŞAK BARIŞ İÇİN ATOM BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Nükleer Yakıt Teslimat Sertifikası Türkiye'ye teslim edilirken, Türk milletinin üç kuşağı barış için atom bayrağı göndere çekilmesiyle Türkiye nükleer enerji kullanan seçkin ülkeler topluluğunun tam üyesi oldu.

TEMELİ NİSAN 2018'DE ATILMIŞTI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

YAKIT ÇUBUKLARI 1,5 YIL BOYUNCA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.