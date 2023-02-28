Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop'un doğu kesimleri hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Çorum çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.