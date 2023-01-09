Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 7°C
Güneşli Saatlik
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, gece 8, Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1, ila 2,0m, kuzeyi gece 3,0 ila 4,0 , Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunun açıkları 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu hafif kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, kar anında orta.
Yorumlar