Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Isparta, Burdur, Kars, Erzincan, Ardahan çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara Ulaşımda aksamlar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması,, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece ve sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, gece güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m güneyi yer yer 2,5m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.