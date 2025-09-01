TELE1 Ekranları 5 Gün Karartıldı



RTÜK’ün aldığı karar doğrultusunda TELE1 televizyonunun yayını, gece yarısı 00.00 itibarıyla 5 gün süreyle durduruldu. Karar kapsamında kanalın brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 5’i oranında idari para cezası da uygulanacak. TELE1 yönetiminin karara karşı açtığı davada Ankara 23. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş, yapılan itirazlardan da sonuç alınamamıştı.



Basın Örgütlerinden Tepki



Karar sonrası kanala destek ziyaretinde bulunan basın meslek örgütü temsilcileri, RTÜK’ün muhalif yayınlara yönelik yaptırımlarını eleştirdi. Temsilciler, “halkın haber alma hakkının engellendiğini, basın özgürlüğünün daraltıldığını” ifade ederek karara tepki gösterdi.



Daha Önce Hangi Kanallara Ceza Verildi?



RTÜK’ün uygulamaları son yıllarda sık sık gündeme gelirken, farklı televizyon kanalları da benzer yaptırımlarla karşılaştı:

Halk TV: 2023 ve 2024 yıllarında iktidarı eleştiren yayınları nedeniyle para cezaları ve yayın durdurma yaptırımları aldı.

FOX TV: Ana haber bülteninde hükümete yönelik eleştiriler nedeniyle “yayın ilkelerini ihlal” gerekçesiyle defalarca para cezası verildi.

KRT TV: 2024’te muhalif yorumcuların açıklamaları nedeniyle RTÜK tarafından idari para cezasına çarptırıldı.

TELE1: Daha önce de farklı gerekçelerle yayın durdurma ve para cezası almış, RTÜK’ün “en çok ceza verdiği kanallardan biri” olmuştu.



Tartışmaların Odağında: RTÜK’ün Tarafsızlığı



Muhalefet partileri ve basın örgütleri, RTÜK’ün ceza kararlarını eleştirerek “iktidarın baskı aracı” haline geldiğini savunuyor. RTÜK ise uygulamaların tamamen kanun çerçevesinde ve yayın ilkelerine uygun şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.



Basın Özgürlüğü Raporları Ne Diyor?



Uluslararası basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye, son yıllarda gerilemeye devam ediyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2024 raporuna göre Türkiye, 180 ülke arasında 165. sırada yer aldı. Raporda, RTÜK’ün bağımsız medya üzerindeki yaptırımlarına özel olarak dikkat çekildi.



Basın ve Demokrasi İlişkisi Yeniden Gündemde



TELE1’e verilen ceza, Türkiye’de basın özgürlüğünün geleceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşırken, “halkın doğru bilgiye erişim hakkı” konusundaki kaygıları da artırdı. Önümüzdeki süreçte TELE1’in ve benzer yayın kuruluşlarının hukuki mücadeleleri, basın özgürlüğü tartışmalarının seyrini belirleyecek.

Kaynak : PHA