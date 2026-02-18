İlk iftar Iğdır'da yapılacak
Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'de ilk iftar, güneşin en erken battığı illerden biri olan Iğdır'da saat 17.51'de yapılacak. Hakkari ve Iğdır, erken iftar saatleriyle öne çıkan şehirler arasında yer alırken,
En son iftar Çanakkale'de
Türkiye'nin en batısında olan şehirlerden biri olması dolayısıyla en son iftar ise saat 19.01'de Çanakkale'de gerçekleştirilecek.
Türkiye'de En Erken İftar Açan İller
Iğdır
Ağrı
Kars
Ardahan
Van
Muş
Bitlis
Hakkâri
Erzurum
Şırnak
Türkiye'de En Geç İftar Açan İller
Çanakkale
Edirne
Tekirdağ
Kırklareli
İzmir
Balıkesir
Aydın
Muğla
Manisa
Uşak
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS