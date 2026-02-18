İlk iftar Iğdır'da yapılacak

Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'de ilk iftar, güneşin en erken battığı illerden biri olan Iğdır'da saat 17.51'de yapılacak. Hakkari ve Iğdır, erken iftar saatleriyle öne çıkan şehirler arasında yer alırken,

En son iftar Çanakkale'de

Türkiye'nin en batısında olan şehirlerden biri olması dolayısıyla en son iftar ise saat 19.01'de Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'de En Erken İftar Açan İller

Iğdır

Ağrı

Kars

Ardahan

Van

Muş

Bitlis

Hakkâri

Erzurum

Şırnak

Türkiye'de En Geç İftar Açan İller

Çanakkale

Edirne

Tekirdağ

Kırklareli

İzmir

Balıkesir

Aydın

Muğla

Manisa

Uşak

Kaynak : PERRE