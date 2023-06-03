Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni Kabine'de Kültür ve Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanı değişmezken, diğer bakanlıklara yeni isimler göreve getirildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek yeni dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de görev yapacak isimleri Çankaya Köşkü'nde açıklıyor.
85 ilyonun birliği, refahı ve esenliği içi zorluklara aldırmadan çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız, 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan yeni kabine ile ilk toplantıyı Salı günü gerçekleştireceklerini söyledi.
https://youtu.be/gGZBOMbNPU8
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 2010 yılından bu yana MİT Başkanı olarak görev yapıyordu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayaktar : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2009-2015 ylında Maliye Bakanı görevini yürütmüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 5 yıldr İstanbul Valisi olarak görev yapıyordu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin : Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörüydü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı Ömer Polat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu