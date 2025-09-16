Şeriban ÖZÇAKMAK – “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Adıyaman’da düzenlenen toplantı, kentin geleceğine ışık tutacak önemli mesajlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da görsel afişlerinde yer aldığı program çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, milletvekilleri, kamu kurum temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

ATSO Başkanı Torunoğlu’ndan “Enerji ve OSB” Vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, hem deprem sonrası yaşanan sorunlara hem de sanayicilerin enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

Torunoğlu, özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nin enerji ihtiyacına işaret ederek şunları kaydetti:

“Depremin üçüncü yılındayız. Toparlanma sürüyor ama sanayicilerimizin sorunları arttı. Adıyaman’da 4 OSB’miz var, 2’si de kuruluş aşamasında. Tekstil sektöründe küresel kriz ve enerji maliyetleri sanayicimizi zorluyor. Çatı GES yatırımlarıyla maliyetlerini düşürenler oldu ancak kota yetersizliği yüzünden pek çok sanayicimiz faydalanamıyor. En temel talebimiz bu kısıtların kaldırılmasıdır. Ayrıca yeni kurulacak Kuyulu OSB’nin enerji altyapısının da şimdiden planlanmasını istiyoruz.”

Torunoğlu, Kâhta, Besni ve Gölbaşı OSB’lerindeki ikinci etap yatırımlarının da enerji ihtiyacı bulunduğunu vurgulayarak, Atatürk Barajı’nda güneş enerjisi sahaları kurulması için destek talep etti.

Bayraktar: “Adıyaman’ın Çehresi Hızla Değişiyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşmasında 6 Şubat depremlerine özel vurgu yaptı.

“Cumhurbaşkanımızın kabinenin ilk gününden bu yana en büyük önceliği deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci oldu. Bugün görüyorum ki Adıyaman’ın çehresi hızla değişiyor. Elbette yapılacak daha çok iş var ama devlet-millet el ele vererek büyük bir gayret ortaya konuldu. İnşallah Allah bir daha böylesi bir felaketi yaşatmaz.”

Bayraktar, Adıyaman’ın depremden en çok etkilenen illerden biri olduğunu hatırlatarak, yeniden ayağa kalkış sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

“Adıyaman, Enerjide Stratejik Bir Kent”

Bakan Bayraktar, Adıyaman’ın sadece deprem sonrası toparlanma süreciyle değil, aynı zamanda enerji yatırımlarındaki stratejik konumuyla da öne çıktığını ifade etti:

“Adıyaman, hem Atatürk Barajı’yla hem de Türkiye Petrolleri’nin üretim sahalarıyla ülkemizin en önemli enerji merkezlerinden biri. Türkiye Petrolleri’nin buradaki faaliyetleri sadece istihdama değil, dışa bağımlılığın azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor. Her üretilen varil bizim için altın değerinde.”

“Türkiye Artık Kendi Kaynaklarıyla Güçleniyor”

Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarında son yıllarda elde ettiği kazanımları da örneklerle açıkladı:

“Artık sadece kendi topraklarımızda değil, Somali’den Libya’ya, Irak’tan Hazar Denizi’ne kadar birçok bölgede petrol ve doğalgaz arayan, uluslararası ortaklıklar kuran bir Türkiye var. Bunu kendi mühendisleri ve kendi gemileriyle yapan bir ülke haline geldik. Bu başarı hikâyesinde Adıyaman’ın katkısı çok büyük.”

Üç Başlık Öne Çıktı

Bakan Bayraktar’ın açıklamaları ve toplantıda öne çıkan tartışmalar üç ana başlıkta toplandı:

Enerji yatırımları ve istihdam: TPAO’nun petrol ve doğalgaz projeleri, yeni yatırımlar ve istihdam imkânları.

Deprem sonrası yeniden yapılanma: Kalıcı konutlar, altyapı ve enerji yatırımlarının son durumu.

Yerel kalkınma ve STK işbirliği: Tarımsal üretimden küçük işletmelere desteğe kadar Adıyaman’ın ekonomik büyümedeki rolü.

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Adıyaman’da yapılan toplantı, hem sanayicilerin enerji taleplerine hem de kentin yeniden kalkınma sürecine dair kapsamlı mesajlara sahne oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman’ın Türkiye’nin enerji bağımsızlığındaki kritik konumunu vurgularken, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise OSB’lerin enerji altyapısındaki sıkıntıları gündeme taşıdı.

