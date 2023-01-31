Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda bir hafta boyunca süren turnuvaya 81 ilden 6 bin 500 sporcu katıldı. Turnuvaya 17 sporcu ile katılım sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından Hamza Mert Kılıçoğlu Yıldız Erkekler 69 kg Point Fight kategorisinde, Mevlütcan Güngör Genç Erkekler 84 kg Light contact kategorisinde, Yaşar Efe Akçay ise Büyük Erkekler 63 kg Light Contact kategorisinde Türkiye 3’ücülüğü elde ettiler.

BAŞKAN GÜLER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Öte yandan elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirtti.