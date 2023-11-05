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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde ağır hasar alan 11 ilin içerisinde yer alan Adıyaman'da toplanan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen heyet; yapılan görüşmeler sonunda oluşturulacak raporu Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara sunacak.

TKKB Başkan Yardımcıları Necati Binici ve Sedat Köse ile yönetim kurulu üyeleri Burak Taştan, Nuray Akçasoy, Dr. Nevide Kimyon ve TKKB İcra Kurulu Üyesi Zeynep Arıkan’dan oluşan heyet önce Adıyaman sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Adıyaman Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen ve Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel ile yürütme kurulu üyelerinden Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, M. Murat Koca, M. Sait Dolgun, Fadime Kayakıran ve Av. Ahmet Işık’ın hazır bulunduğu ziyarette, Adıyaman’ın deprem sonrası güncel durumu, yaşanan güçlükler, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Barınma, enkaz, sağlık, eğitim, hak sahipliği, yerinde dönüşüm, şehrin dokusu ve kültürünün korunması gibi öncelikli konuların değerlendirildiği toplantıda katılımcılar önemli tespit ve önerilerde bulundular.

Heyet daha sonra Adıyaman Valisi Dr. Osman Vural ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamlarında ziyaret etti.

İlk olarak Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’u ziyaret eden heyet, ziyaretlerinin amaçları ve sonraki süreç ile alakalı bilgiler verdi.

Şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Dr. Osman Varol da hemşerilerin sıkıntılarının bir an önce giderilmesi ve daha güzel bir Adıyaman için yoğun gayret gösterdiklerini ifade ederek bu konuda devletin tüm imkanlarını seferber edildiğini belirtti.

Vali Dr. Osman Varol, heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek başarılar diledi.

Heyet daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek ziyaretlerinin amacı, yapılan toplantının içeriği ve sonraki süreç hakkında bilgiler verdi. Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dr. Süleyman Kılınç, şehirdeki çalışmalar ve depremzedeler için yapılanlar hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı fikir alışverişinde geçen ziyaret sonunda iyi temenniler bulunuldu.

"Resmi ve sivil kurumlarımız ile halkımızın birlikte el ele vermesinin önemine inanıyoruz"

Ziyaret sonunda bir değerlendirme yapan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel şunları söyledi:

“6 Şubat’ta yaşanan ve bölgemizi derinden etkileyen depremlerde en fazla hasar gören illerden olan Adıyaman’a gösterdikleri ilgi ve ziyaretlerinden dolayı Türkiye Kent Konseyleri Birliği yönetim kurulu üyelerinden oluşan değerli heyete teşekkür diyorum. Toplantımıza katılan şehrimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerine katılımlarından, çalışmalarımızda bizlere verdikleri destek ve paylaştıkları değerli fikirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Depremden sonra yaşanan sıkıntıları ve ortaya çıkan kötü tabloyu atlatma konusunda yoğun çaba gösteren yetkililerimizin çalışmalarına destek çıkmak, ortaya çıkan eksiklik ve hataları tespit ederek çözüm önerileri ile birlikte ilgililere ileterek sürece olumlu katkı sunmak için gayret gösteriyoruz. Şehrimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulmak için resmi ve sivil kurumlarımız ile halkımızın birlikte el ele vermesinin önemine inanıyoruz. Önümüzde zorlu ve uzun bir yol var, bunun farkındayız. Samimi olarak diyorum ki, bu şehri birlikte, el ele vererek ayağa kaldırabiliriz, bunun da inancındayız. Bu bağlamda çalışmalarımız yoğun olarak devam edecek ve daha güzel bir Adıyaman’a hep birlikte ulaşacağız inşallah. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere oluşturulacak raporu kamuoyu ile de paylaşacağız. Gösterdikleri yakın ilgi ve hüsnü kabullerinden dolayı Valimiz Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’a en kalbi şükranlarımı sunuyor, toplantımızın ve devamındaki sürecin şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

TKKB İcra Kurulu Üyesi Zeynep Arıkan’ın şehirlerimizi ilgilendiren ana başlıklarda Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş Kent Konseylerinin ortak hareket etmesi önerisi prensipte kabul edilerek bu anlamda ortak bir çalışma planı belirlenmesi üzerine mutabık kalındı.



Kaynak : PHA